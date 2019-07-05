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Сбой в Facebook показал, как соцсеть "видит" на пользователей

У многих вместо изображения профиля появились текстовые метки, которые отражают то, как "видят" этих людей системы машинного зрения.

Фото : MinutoUno5 июля 2019, 00:57

Пользователи Facebook и Instagram во время последнего масштабного сбоя увидели, как искусственный интеллект обрабатывает каждое загруженное фото, сообщает Вести.Ru.

Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений. Нестабильная работа наблюдалась по всему миру на протяжении нескольких часов.

В то же время неполадки дали возможность немного больше понять о том, как искусственный интеллект Facebook воспринимает публикуемые пользователями фотографии. У многих вместо изображения профиля появились текстовые метки, которые отражают то, как "видят" этих людей системы машинного зрения.

Картинки могут сопровождаться как достаточно скромным (вида "изображение может содержать: 1 человек, борода"), так и подробным описанием (например, "изображение может содержать: улыбающиеся люди, танцующие люди, свадьба, внутри помещения"), пишет The Verge.

Facebook начала помечать изображения метками еще в 2016 году — как функция для слепых и слабовидящих пользователей, позволяющая им понять, что изображено на фотографии. ИИ распознают запечатленные на снимке объекты, составляют текстовое описание и проговаривают его вслух. Подписи к картинкам обычно очень краткие, всего несколько слов. Однако использует ли Facebook эти данные для нацеливания рекламы, неясно.


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