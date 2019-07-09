Езда на электросамокатах. Что говорят ПДД

Электросамокаты набирают популярность в городской среде.

Сегодня жители Алматы стали очевидцами конфликта между водителем автобуса и мужчиной на электросамокате. Видеозапись инцидента опубликовали в соцсетях. Позже стало известно, что мужчина забежал в салон автобуса и ударил водителя.

Пользователи соцсетей предположили, что водитель автобуса и мужчина на самокате просто-напросто не поделили дорогу. Но что же говорится об этом виде транспорта в Правилах дорожного движения РК и какие правила распростаняются на электросамокаты?

Так, согласно закону "О дорожном движении" электросамокаты приравниваются к мопедам. Согласно пункту 41 статьи 1 мопедом называется двух- или трехколесное транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом цилиндра, не превышающим пятидесяти кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более пятидесяти километров в час. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики, скутеры и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками

Согласно статье 57 того же закона, водителям мопедов (как и электросамокатов) запрещается двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки, а также ездить по пешеходному переходу. Помимо прочего им запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; перевозить пассажиров; перевозить груз, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении; буксировка мопедов и велосипедов, а также мопедами и велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом и велосипедом;

Также в разделе 24 Правил дорожного движения (Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных) говорится о том, что право управления мопедами (и электросамокатами) предоставляется лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Также в пункте 4 раздела 24 говорится о том, что мопеды (электросамокаты) двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, а при их отсутствии - по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд.

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