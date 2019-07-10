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Курсы валют на 11 июля

В обменниках курс доллара – 383,9-385,3 тенге, евро - 431-433 тенге.

Фото : vedtver.ru10 июля 2019, 16:07

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара 384,36 тенге за доллар (+0,11), евро – 431,7 тенге (+0,70) тенге), объем торгов – 50 тыс. евро (- 400 тыс. евро).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6, 0237, объем торгов 15 млн рублей - 27 млн).

В обменниках курс доллара – 383,9-385,3 тенге, евро - 431-433 тенге, рос.рубля – 6,03-6,08 тенге.

В торгах приняли участие 14 членов KASE.


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