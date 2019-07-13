BMW влетела в забор детской больницы в Талдыкоргане
Полиция разыскивает владельца иномарки.
Фото : Instagram13 июля 2019, 13:06
В Талдыкоргане BMW врезалась в забор детской областной больницы, передает Zakon.kz.
Информация об этом появилась в Instagram.
- Произошла авария в 2:40 ночи, по улице Ескельды би, влетела в забор детской областной больницы. Водитель сорвав все номера машины отдав пассажиру сидевшему сзади со словами "Беги отсюда". Сам забрал документы от машины и убежал во дворы с пассажиром, - говорится в подписи к публикации.
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В Департаменте полиции области подтвердили факт ДТП.
- В результате дорожной аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются. С какой скоростью двигалась автомашина определит экспертиза. Водитель BMW с места происшествия скрылся. Полицейскими установлен владелец авто, которым является 28-летний житель Талдыкоргана. Сейчас в отношении владельца BMW проводятся розыскные мероприятия, автомашина водворена на специализированную стоянку.
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