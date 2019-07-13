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BMW влетела в забор детской больницы в Талдыкоргане

Полиция разыскивает владельца иномарки.

Фото : Instagram13 июля 2019, 13:06

В Талдыкоргане BMW врезалась в забор детской областной больницы, передает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в Instagram.

- Произошла авария в 2:40 ночи, по улице Ескельды би, влетела в забор детской областной больницы. Водитель сорвав все номера машины отдав пассажиру сидевшему сзади со словами "Беги отсюда". Сам забрал документы от машины и убежал во дворы с пассажиром, - говорится в подписи к публикации.

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Публикация от ТАЛДЫКОРГАН 24/7 (@kris_p_tdk) 12 Июл 2019 в 9:49 PDT

В Департаменте полиции области подтвердили факт ДТП.

- В результате дорожной аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются. С какой скоростью двигалась автомашина определит экспертиза. Водитель BMW с места происшествия скрылся. Полицейскими установлен владелец авто, которым является 28-летний житель Талдыкоргана. Сейчас в отношении владельца BMW проводятся розыскные мероприятия, автомашина водворена на специализированную стоянку.


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