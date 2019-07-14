Изобретен имплантат, способный вернуть зрение слепым

Корректирующее протезное устройство работает только у тех, кто родился зрячим и потерял зрение позднее.

Ученые нашли способ вернуть зрение слепым людям с помощью пересадки специального имплантата. Об этом сообщается на официальном сайте Медицинского колледжа Бейлор в Техасе, США, пишет Лайф

Согласно проведенным экспериментам в области нейрохирургии, частично зрение было восстановлено шести слепым людям с помощью имплантата, который передает видеоизображения непосредственно в мозг. Это стало возможно благодаря видеокамере, прикрепленной к очкам, которая посылала отснятый материал на электроды, имплантированные в зрительную кору головного мозга.

— В течение многих лет мы изучали, как мозг кодирует визуальную информацию. Когда вы думаете о зрении, вы думаете о глазах, но большая часть работы выполняется в мозге, — пояснил руководитель исследования и нейрохирург Даниэль Йошор.

Примечательно, что корректирующее протезное устройство работает только у тех, кто родился зрячим и потерял зрение позднее. Это связано с тем, что, если человек рождается слепым, части мозга, которые поддерживают зрение, не развиты полностью, а значит, визуальная информация не может быть передана в мозг. Поэтому имплантfn предназначен для протезирования лишь пациентам с приобретенной слепотой.

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