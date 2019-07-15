На вес золота. Спрос на программистов растет

Услуги по компьютерному программированию и консультациям выросли за год более чем на треть.

Спрос на услуги по компьютерному программированию, консультационные и прочие в секторе растет шестой год подряд. За январь–март 2019 года объем услуг достиг уже 46,9 млрд тг, увеличившись за год на 38,7%. Индекс физического объема к прошлому году составил 133,6%, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Info FINPROM.KZ.

Государство активно продвигает цифровизацию в РК. Еще одна инновация коснется переписи населения: в 2020 году ее проведут электронным образом, на что потребуется около 9 млрд тг.

Кроме того, Казахстан входит в десятку стран, которые приступили к запуску 5G. Пятое поколение мобильной связи по скорости подключения к интернету значительно превосходит 3G/4G/LTE. До конца 2019 года планируется реализовать пилотный проект в трех мегаполисах РК — Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Примечательно, что более двух третей (68%) объема услуг, связанных с компьютерным программированием, приходится на малые предприятия — 32,1 млрд тг, а 4,2 млрд тг — на индивидуальных предпринимателей.

Еще 5,9 млрд тг обеспечили крупные предприятия, на средние приходится чуть более 10% — 4,7 млрд тг.

Заметно сократился объем услуг по компьютерному программированию в сельской местности — сразу на 83,9%, до 119,2 млн тг, что составляет лишь 0,3% от всего объема (годом ранее — 2,2%).

Более половины в сфере услуг в секторе приходится на разработку программного обеспечения: 25,6 млрд тг, рост за год — на 24%.

Также среди наиболее популярных сопровождение программного обеспечения (2,8 млрд тг, рост почти в 3 раза) и консультационные и практические услуги в области IT (2,5 млрд тг, что, впрочем, на 6,9% меньше, чем в прошлом году).

Заметим, что заработная плата специалистов по компьютерному программированию, консультациям и другим сопутствующим услугам значительно превосходит среднереспубликанский уровень: по итогам I квартала текущего года — 342,8 тыс. против 168,5 тыс. тг.

Более того, если рост покупательской способности зарплат в целом по стране составил лишь 5,2%, то в секторе он достиг сразу 9,8%.

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