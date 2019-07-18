Алматинцы жалуются на ямы на вновь отремонтированных дорогах
Такие дефекты заметны на выделенных полосах для автобусов и троллейбусов.
Фото : Серикжан Маулетбай/Группа "Общественный транспорт Алматы"18 июля 2019, 13:02
Жители мегаполиса замечают, что на выделенных полосах для общественного транспорта, на которых недавно укладывали свежий асфальт, уже появились ямы, передает Zakon.kz.
В частности, такие дефекты заметны на полосе BRT по улице Тимирязева, где менее года проводился средний ремонт дорожного полотна, а также на выделенной полосе для общественного транспорта по Гоголя.
Заместитель акима Ерлан Аукенов признал проблему.
- Появляются бугры на остановках на асфальте. Это откуда пошло? От того, что сейчас, когда выделенные полосы формируем, автобус едет по колее, продавливает нижний слой асфальта, который был в 70-80-х годах был построен. Средний ремонт это исправить не может, не изменит, соответственно, появляются новые проблемы, они будут решаться, - пообещал заместитель акима Алматы на заседании Общественного совета Алматы.
Ранее стало известно, цифровыми камерами и распознаванием лиц ударят по преступности в Алматы, а в городе увеличат число светофоров.
Альберт Ахметов
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