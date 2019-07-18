112 станет единым для экстренных служб Алматы

Единая дежурная диспетчерская служба "112" помимо приема звонков будет проводить мониторинг транспортных средств и диспетчеризацию карточек происшествий.

В декабре 2019 года в Алматы запустят единый номер экстренных служб "112". Здесь будут объединены call-центры полиции, службы спасения, пожарной и аварийной службы газа, сообщил заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов на заседании Общественного совета, передает Zakon.kz.

По данным Аукенова, подготовительная работа почти завершена. Внедрение новшества является частью масштабного плана по улучшению безопасности в мегаполисе.

- К концу этого года - началу следующего планируем закончить, чтобы все звонки были объединены на 112. Это международный опыт. Это сократит время ожидания как звонка, так и вызова экипажа, - сообщил он.

Единая дежурная диспетчерская служба "112" помимо приема звонков будет проводить мониторинг транспортных средств и диспетчеризацию карточек происшествий. Появится единая система цифрового картографического обеспечения.

На данный момент единый номер службы спасения "112" принадлежит Департаментам по ЧС областей, Алматы, Шымкента и столицы. Прием вызовов на телефонный номер "112" осуществляется с территории области, города, населенного пункта с любого стационарного или сотового телефона. Данная услуга является бесплатной. Звонки поступают оперативным дежурным единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Департамента по ЧС и фиксируются в соответствующем журнале. В зависимости от характера сообщения соответствующие силы и средства направляются к месту вызова (происшествия).

Ранее стало известно, что во всех районных отделах полиции Алматы откроют современные фронт-офисы, цифровыми камерами и распознаванием лиц ударят по преступности в Алматы, а также, когда Алматы будет освещен на 100% и появятся "умные" светофоры.

Альберт Ахметов

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