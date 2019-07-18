Аиша нежно поздравила Беркута с днем рождения

Подписчики присоединись к поздравлениям и оценили пылкое послание.

Певица Аиша опубликовала трогательное поздравление для своего супруга и коллеги по цеху Беркута, передает Zakon.kz.

Супруга признается в любви своему мужу.

- С каждым годом, мне кажется, мы становимся ближе и роднее ! С каждым годом я узнаю тебя все лучше и лучше! С каждым годом я все больше доверяю тебе! И с каждым годом я люблю тебя больше и больше! Знаешь, Всевышней не зря мне послал тебя! Благодаря тебе, я многому учусь в жизни, ты мой учитель! Еще есть такая мудрость, что человек любит другого, потому что ему нравится какой он становится рядом со своим любимым! Так вот мне очень нравится какая я с тобой! Спасибо тебе за всё! Я знаю, что ты всего добьёшься и у тебя все получится ( уже все получается)! Всегда в тебе уверена! И я всегда с тобой, - написала Аиша.

Подписчики присоединились к поздравлениям и оценили пылкое послание Аиши.

- Женщина меняется не с возрастом, а с мужчиной, - прокомментировали пользователи.

Альберт Ахметов

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