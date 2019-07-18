Аиша нежно поздравила Беркута с днем рождения
Подписчики присоединись к поздравлениям и оценили пылкое послание.
Певица Аиша опубликовала трогательное поздравление для своего супруга и коллеги по цеху Беркута, передает Zakon.kz.
Супруга признается в любви своему мужу.
- С каждым годом, мне кажется, мы становимся ближе и роднее ! С каждым годом я узнаю тебя все лучше и лучше! С каждым годом я все больше доверяю тебе! И с каждым годом я люблю тебя больше и больше! Знаешь, Всевышней не зря мне послал тебя! Благодаря тебе, я многому учусь в жизни, ты мой учитель! Еще есть такая мудрость, что человек любит другого, потому что ему нравится какой он становится рядом со своим любимым! Так вот мне очень нравится какая я с тобой! Спасибо тебе за всё! Я знаю, что ты всего добьёшься и у тебя все получится ( уже все получается)! Всегда в тебе уверена! И я всегда с тобой, - написала Аиша.
Подписчики присоединились к поздравлениям и оценили пылкое послание Аиши.
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Любовь моя!!!???? поздравляю тебя с днём твоего рождения!!! С каждым годом, мне кажется, мы становимся ближе и роднее ! С каждым годом я узнаю тебя все лучше и лучше! С каждым годом я все больше доверяю тебе! И с каждым годом я люблю тебя больше и больше! Знаешь, Всевышней не зря мне послал тебя! Благодаря тебе, я многому учусь в жизни, ты мой учитель! Ещё есть такая мудрость, что человек любит другого, потому что ему нравится какой он становится рядом со своим любимым! Так вот мне очень нравится какая я с тобой! Спасибо тебе за всё! Я знаю, что ты всего добьёшься и у тебя все получится ( уже все получается ????)!Всегда в тебе уверена! И я всегда с тобой! Я очень люблю тебя!!! С днём рождения любовь моя????❤️❤️❤️????
- Женщина меняется не с возрастом, а с мужчиной, - прокомментировали пользователи.
Альберт Ахметов
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