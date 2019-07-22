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Индия запустила к Луне экспедицию "Чандраян-2"

Старт миссии был запланирован на 15 июля, но его перенесли из-за технических неполадок.

Фото : Hi-News.ru22 июля 2019, 16:17

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила к Луне автоматическую экспедицию "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту, передает РИА Новости.

Старт миссии был запланирован на 15 июля, но его перенесли из-за технических неполадок. Их характер официально не раскрывался.

Миссия "Чандраян-2" продолжает индийскую лунную программу, начатую в октябре 2008 года аппаратом "Чандраян-1". Он проработал на лунной орбите 312 дней и отправил поверхность спутника ударный зонд.

"Чандраян-2" является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку на Луну и везет с собой небольшой ровер. В течение одного лунного дня (14 земных суток) луноход будет изучать минералогический и элементный состав поверхности спутника.

В случае успеха "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), отметившей свое присутствие на спутнике Земли.


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