Чего ждать от погоды 23 июля в Казахстане

Лишь на юге и юго-востоке ожидается погода без осадков.

С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана местами ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, в северных областях местами сильные дожди, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на юге и юго-востоке ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, шквал, возможно выпадение града.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с, туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области местами ожидаются ночью и утром туман, днем ветер 18 м/с. В Мангистауской, ночью и утром в Жамбылской, утром и днем в Кызылординской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, местами в Туркестанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской местами в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 34°, ясно.

Погода в Нур-Султане днем 21°, облачно: слабый дождь.

Прогноз погоды на 23 июля.

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