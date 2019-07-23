У жителя Арыси изъяли незаконное оружие

Подозреваемый пытался скрыться на машине.

Полицейские Туркестанской области изъяли незаконное оружие у жителя Арыси, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

- 20 июля текущего года в выходные дни при патрулировании улиц Арыси полицейские Туркестанской области увидели группу молодых людей. У одного из них стражи порядка заметили предмет, похожий на оружие, и указали остановиться. Однако, молодые люди не подчинились законным требованиям представителей власти и попытались скрыться, - говорится в сообщении.

Полицейские стали преследовать подозреваемого с оружием, который сел в автомашину с целью скрыться, но стражам порядка удалось остановить ее. При обыске в салоне автомашины сотрудники полиции обнаружили и изъяли обрез охотничьего оружия.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего и с какой целью подозреваемый носил собой оружие. Вещественные доказательства изъяты.

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