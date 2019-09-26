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Освобождение анестезиолога больницы №4 Алматы: ходатайство подал следователь

В суд было подано соответствующее ходатайство от Департамента экономических расследований по городу Алматы.

Фото : ИА Красная Весна26 сентября 2019, 11:05

25 сентября в Алматы был отпущен из-под стражи арестованный 2 сентября анестезиолог 4 горобольницы Аскар Тунгушбаев. Об этом сообщили его коллеги. В пресс-службе горсуда дали комментарий по этому поводу, передает Zakon.kz.

- 25 сентября постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Алматы Аскару Тунгушбаеву изменен вид меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении. В суд было подано соответствующее ходатайство от Департамента экономических расследований по городу Алматы, - сказано в сообщении суда.

В Алматы были арестованы главный врач городской клинической больницы № 4 Канат Тезекбаев и анестезиолог Аскар Тунгушбаев. Им вменяют "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека" после смерти сына Серика Кудебаева.

Жена арестованного в Алматы главврача ГКБ 4 Каната Тезекбаева написала открытое письмо Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, который отреагировал на поступившие новости. Также министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о ситуации и в самом ведомстве прокомментировали смерть сына главы ДП Алматы.

25 сентября Тезекбаева отпустили из-под стражи.

Следствие продолжается. ДЭР по Алматы готовит ответ на официальный запрос редакции по этому делу.


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