WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Чтобы сохранить доступ к WhatsApp, обладателям устройств на этих версиях операционных систем следует обновиться до более поздней версии прошивки, а если это невозможно — приобрести новый телефон.

С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на блог разработчиков приложения.

Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года. Чтобы сохранить доступ к WhatsApp, обладателям устройств на этих версиях операционных систем следует обновиться до более поздней версии прошивки, а если это невозможно — приобрести новый телефон.

Создать новые аккаунты или верифицировать уже существующие учетные записи владельцам смартфонов на Android 2.3.x и iOS 8 не удастся.

Разработчики также анонсировали прекращение поддержки всех версий Windows Phone. Это произойдет 31 декабря 2019 года.

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