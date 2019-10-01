В Казахстане проверят влияние сетей 5G на здоровье людей к 2021 году

Вопросы внедрения предполагается обсудить на предстоящей встрече международного союза электросвязи.

Испытание 5G завершат в 2021 году, сообщил на пресс-конференции в правительстве министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

- По поводу здоровья. На сегодняшний день предполагается конференция в октябре, международный союз электросвязи будет встречаться. На этом заседании будет определяться конкретный стандарт. Все вопросы, в том числе здоровья, будут анализироваться с соответствующими испытаниями. Окончательное утверждение стандарта предполагается в 2021 году. Я просто уверен, что утверждение того или иного стандарта международным союзом электросвязи будет осуществляться, исходя в том числе из элементов здоровья. Потому что точно никому не интересно внедрять технологии, которые повлияют потом отрицательно на здоровье, - сообщил Жумагалиев, отвечая на вопрос.

Ранее на заседании правительства министр проинформировал, что начаты тестовые испытания мобильной связи 5G в городах Нур-Султан и Алматы, а также планируется к проведению в городе Шымкент в октябре текущего года.

- По итогам испытаний будет проведен анализ возможностей применения технологии в развитии Интернета вещей, телемедицине, цифровизации промышленности и "умных" городов", - отметил Жумагалиев.

В целом, по его информации, в связи с большим объемом, необходимых инвестиций для технологии 5G на первом этапе ее внедрение планируется в городах республиканского значения: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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