В Жезказгане горел киоск: в нем сгорел мужчина

Со слов очевидцев, он находился в алкогольном опьянении.

В Жезказгане 2 октября загорелся киоск, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Киоск по ремонту обуви находился по улице Б.Момышулы. Пожарные подразделения, по прибытии к месту пожара, незамедлительно приступили к предотвращению распространения и прекращению огня.

Принятыми мерами пожар ликвидирован в 16:00 на площади 6 кв.м.

На месте пожара обнаружено полуобгоревшее тело мужчины 1985 года рождения. Со слов очевидцев, он находился в алкогольном опьянении. По предварительной причине, возгорание произошло из-за малокалорийного источника огня, то есть при курении. В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и три единицы пожарной техники ДЧС.

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