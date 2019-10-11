Когда телефонный звонок может спасти жизнь

С начала года на телефон доверия ЦПЗ Алматы поступило 2 560 звонков, из которых 15% – по поводу суицида.

Кто именно и с какими проблемами обращается на телефон доверия Центра психического здоровья (ЦПЗ) Алматы, рассказал директор этого медучреждения Сапар Рахменшеев на пресс-конференции посвященной Всемирному дню психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в ЦПЗ уже несколько лет работает телефон доверия 8 708 983 28 63 и 13 03. За 9 месяцев 2019 года на него поступило 2 560 звонков от жителей Алматы, а за аналогичный период 2018 года – 1653. Из числа позвонивших людей 125 находились в тревожно-депрессивном состоянии (в 2018 году – 127).

- При этом увеличилось количество звонков по поводу суицида. Из поступивших 2 560 звонков примерно 15% приходится именно на угрозу попыток самоубийства. Всем обратившимся была оказана профессиональная психологическая помощь. То есть, когда такой человек обращается на телефон доверия, с ним работают наши специалисты. В особых случаях они предлагают ему прийти в наш центр на консультацию, поясняя, что общение со специалистом будет проходить анонимно и никаких личных данных или документов спрашивать у него не станут. И могу сказать, что это дает положительные результаты. Зачастую такие люди потом уже сами приходят на консультации и говорят, что общение со специалистом им действительно очень помогло, – рассказал Сапар Рахменшеев.

Что касается остальных обращений, то по словам директора ЦПЗ, это различные социальные вопросы. В основном семейные конфликты и проблемы трудоустройства. При этом чаще звонят приезжие, которые не могут найти работу. Они спрашивают, как себя вести с потенциальным работодателем, как адаптироваться в новом коллективе и т.д. И наши психологи поддерживают их советом и помогают разработать стратегию поведения в зависимости от индивидуальных особенностей характера того или иного человека. Также есть люди, испытывающие дефицит общения. Они звонят практически каждый день и беседуют со специалистом по часу просто, чтобы поговорить, чтобы их выслушали.

- К слову, у нас можно получить и онлайн-консультацию от психологов. То есть человек может просто зайти на сайт ЦПЗ и проконсультироваться со специалистом. При этом ни фамилию, ни место работы, ни других данных у обратившегося за помощью мы не спрашиваем. Нам лишь нужно выяснить, что именно беспокоит этого человека, и оказать ему помощь. То есть он задает вопросы, а наши психологи отвечают в онлайн-режиме. А если этого недостаточно, то мы просим прийти его лично. При этом опять же объясняем, что все будет проходить анонимно и никаких данных у него спрашивать не станут. Он просто должен будет подойти в определенное время в такой-то кабинет, специалист его встретит, внимательно выслушает, попытается выявить проблему и помочь в ее решении, – отметил Сапар Рахменшеев.

Владимир Демидов

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