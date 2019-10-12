Смерть в Арыси, поджог жены, насквозь проткнутый автомобиль – итоги недели

Помимо этого, стало известно об изнасиловании, которое совершил якобы сотрудник КНБ.

Несколько ДТП со смертельным исходом, поджог женщины и взрывы в Арыси до сих пор дают о себе знать. Такое не самое радостное завершение недели. Если вы что-то упустили, Zakon.kz напомнит в итоговом недельном материале происшествий в Казахстане.

Смерть в Арыси

11 октября погиб военнослужащий в Арыси. Он работал над плановыми работами по уничтожению собранных фрагментов боеприпасов на территории специально оборудованного полигона (в 60 км от города Арысь). Фрагмент боеприпаса сдетонировал раньше времени, и военнослужащий Акишев А.С. получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сводки с дорог

В центре Караганды неизвестный обстрелял пассажирские автобусы и скрылся с места преступления. По счастливой случайности жертв удалось избежать. Полиция не сообщает и о пострадавших. Пострадали четыре автобуса, в которых находилось около 120 человек. На пассажирские автобусы напали на остановке "45 квартал" прямо в час пик, в 19:00. В это время люди возвращались домой, салоны были переполнены. Стрелок выстрелил из пневматического оружия несколько раз по стеклам и скрылся в ближайших дворах.

В областном Управлении здравоохранения сообщили, что один мужчина получил легкий шок. Ему оказана психологическая помощь без госпитализации. Полиция разыскивает стрелка и рассматривает несколько версий случившегося. Преступник мог стрелять как с пешеходной дороги, так и с ближайших домов.

Ночью 7 октября на пересечении улиц Желтоксан и Айтеке би произошло жуткое ДТП. Водитель BMW, следуя по улице Айтеке би в западном направлении, выехал на перекресток с улицей Желтоксан, проигнорировав дорожный знак "Уступи дорогу", в результате чего допустил столкновение с автомашиной Volkswagen Touareg, а затем с Renault Logan.

В результате дорожно-транспортного происшествия всего пострадали восемь человек: из BMW - водитель и два его пассажира, один из которых скончался позже в больнице, из Volkswagen Touareg - три пассажира, из Renault Logan - два пассажира. С телесными повреждениями различной тяжести они были доставлены в больницу.

Еще одно страшное ДТП произошло там же, в Алматы. Toyota, словно шашлык на шампур, насквозь проткнуло разделителем. Массивная труба проникла в области пассажирского сидения. Как сообщают комментаторы в социальных сетях, обошлось без жертв. Само ЧП произошло на проспекте Рыскулова в районе развязки с улицей Розыбакиева. На видео с регистратора видно, что Toyota «бортанул» BMW.

В двух ДТП в Павлодарской области погибли два человека. Первое ДТП случилось в 13.30 на втором километре трассы Ленинский-Русская поляна. 25-летний водитель Toyota не справился с управлением, и машина опрокинулась. В результате ДТП пассажир 1963гр,скончался на месте происшествия. Водитель и 3 пассажира (двое несовершеннолетние) с травмами госпитализированы в больницу.

Еще одна авария произошла в степном массиве в трех километрах от села Ескара. 39-летний водитель автомашины ГАЗ 53 не справился с управлением, совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте.

Поджог женщины

6 октября мужчина поджег супругу в Нур-Султане. Он вывез ее на пустырь, облил горючим, поджег и уехал. Но женщина смогла выжить и добралась до остановки. Прибывшие медики госпитализировали ее. У нее термический ожог пламенем, поражено 75% тела. Крайне тяжелый ожоговый шок, термоингаляционное ожоговое поражение верхних дыхательных путей и ожог конъюнктивы 2-3 степени.

Изнасилования и педофилия

Полиция Алматы оперативно сработала по заявлению об изнасиловании. В конце сентября молодая девушка пришла в РОП, чтобы взять у следователя справку о том, что ее возлюбленный находится под следствием. Они хотели пожениться, но он совершил преступление. У ворот РОПа женщина познакомилась с мужчиной, который представился сотрудником КНБ и обещал помочь в ситуации с ее женихом. Но вместо этого, он заманил ее на квартиру и изнасиловал ее. Позже он приехал к ней на работу, затащил в машину, повторил свои действия и не хотел отпускать. Началось досудебное расследование, а подозреваемого поместили под стражу. Также стало известно, что в КНБ он не работал. Но следственный суд определил​ залог в размере 350 месячных расчетных показателей или иное имущество, эквивалентное этой сумме, при фактическом внесении которого, подозреваемый подлежит освобождению из-под стражи.

"Свидетелей Иеговы" подозревают в педофилии в Алматы. Следствием проверяется версия совершения подозреваемыми ряда преступлений против половой неприкосновенности лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста. Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.

Подготовила Асема Тунгушбаева

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