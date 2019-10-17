Уточнен республиканский бюджет 2019 года. Куда пойдут дополнительные расходы

Для быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях, в том числе с учетом наступления отопительного сезона, увеличен резерв правительства.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон РК "О внесении изменений в закон РК "О республиканском бюджете на 2019-2021г.г.", передает корреспондент Zakon.kz.

Корректировки вносятся на 2019 год. По словам первого вице-премьера - министра финансов РК Алихана Смаилова, уточнения предусматривают решение ряда важных задач текущего года.

- Проект закона сформирован с учетом сохранения показателей прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год. Поступления республиканского бюджета увеличены на 94,9 млрд тенге. Основное увеличение средств на сумму 50 млрд тенге ожидается на государственные пакеты акций, находящиеся в республиканской собственности. 44,9 млрд тенге - дополнительные налоговые вычеты. Дефицит республиканского бюджета сохранен на ранее утвержденном уровне 2,1% к ВВП, - сообщил он.

В целях решения вопросов неотложного финансирования в социальной сфере расходы социального блока увеличены на 6,7 млрд тенге.

- С учетом перераспределения затрат дополнительные средства направлены на выплату адресной социальной помощи в связи с увеличением численности получателей АСП, на оказание медицинской помощи и продолжение строительства объектов здравоохранения. Расходы реального сектора увеличены на 15,6 млрд тенге. С учетом предложенного перераспределения средств предусмотрены дополнительные расходы на поддержку промышленности, выдачу жилищных займов вкладчикам ЖССБК, - добавил глава ведомства.

Министр указал, что для быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях, в том числе с учетом наступления отопительного сезона, увеличен резерв правительства.

- Общий объем целевых трансфертов регионам в текущем году составит с увеличением в результате уточнения на 29,1 млрд тенге. Кроме того, при подготовке законопроекта учтены корректировка расходов с учетом реорганизации отдельных государственных органов; перераспеределение средств между регионами исходя из их фактической потребности на повышение оплаты труда гражданских служащих, развитие теплоэнергетики и транспортной инфораструктуры, на строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфрастуктуры в рамках программы "Нурлы жер", - заключил Смаилов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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