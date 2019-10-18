Заморозки до трех градусов прогнозируют синоптики на пятницу

Местами по республике ожидается усиление ветра, гололед, туман.

На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, на большей части пройдут дожди, осадки, на востоке местами сильные, лишь на западе и на юге без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидается усиление ветра, гололед, туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с. В Карагандинской области ожидаются местами туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью - метель, гололед.

В Костанайской области ожидаются местами туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской области ожидаются местами гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях, ночью в Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Акмолинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, ночью и утром в Атырауской области местами ожидается туман.

Ночью в Кызылординской, Туркестанской областях ожидаются заморозки 3 градуса.

Прогноз погоды в Алматы: днем 10°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 7°, облачно: слабый дождь.

Прогноз погода на 18 октября.

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