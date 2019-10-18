Певица Лидо впервые показала своего ангелочка

Малышка родилась 29 августа.

Казахстанская певица Лидо впервые показала новорожденную дочку Рамину, передает Zakon.kz.

Малышка родилась 29 августа. Девочку назвали Рамина. Новоиспеченная многодетная мама призналась, что четвертые роды стали для нее самыми быстрыми и легкими. Сейчас Рамине 1,5 месяца, и мама впервые выложила ее фото. На момент съемки девочке было ровно три недели

- Наконец я могу познакомить Вас с нашей доченькой и поделиться первыми фотографиями нашей Маленькой Жемчужинки - Рамины. Несмотря на то, что Рамина - наш четвертый ребенок, в нашей семье - это первая newborn фотосессия. Как же мне хотелось, чтобы у моих деток были такие милые фотографии, - подписала снимки певица.

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