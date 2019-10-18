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Певица Лидо впервые показала своего ангелочка

Малышка родилась 29 августа.

Фото : Instagram18 октября 2019, 11:57

Казахстанская певица Лидо впервые показала новорожденную дочку Рамину, передает Zakon.kz.

Малышка родилась 29 августа. Девочку назвали Рамина. Новоиспеченная многодетная мама призналась, что четвертые роды стали для нее самыми быстрыми и легкими. Сейчас Рамине 1,5 месяца, и мама впервые выложила ее фото. На момент съемки девочке было ровно три недели

- Наконец я могу познакомить Вас с нашей доченькой и поделиться первыми фотографиями нашей Маленькой Жемчужинки - Рамины. Несмотря на то, что Рамина - наш четвертый ребенок, в нашей семье - это первая newborn фотосессия. Как же мне хотелось, чтобы у моих деток были такие милые фотографии, - подписала снимки певица.

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Раминочка всем говорит “спасибо” ...☺️ ???????????? Фото/Photo:@maryamadiyeva_photography @manya_adiyeva ✨

Публикация от Lidiya Dossalina (@lido_kz) 17 Окт 2019 в 6:52 PDT


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