Гололед и туман ожидаются в Казахстане 20 октября

Ясная погода на юге, юго-западе и юго-востоке.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, севере, центре и востоке республики ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на юго-западе, юге, юго-востоке - без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются усиление ветра, гололед, туман, на севере поземок.

В Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области ночью местами ожидаются поземок, усиление ветра 15-20 м/с. Местами в Актюбинской, днем в Туркестанской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед. Местами в Жамбылской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, ночью и утром в Алматинской областях ожидается туман.

Ночью в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются заморозки 2-3 градуса.

Погода в Алматы днем 15°, ясно.

Погода в Нур-Султане днем -2°, ясно.

Прогноз погоды на 20 октября.

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