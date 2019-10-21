Метель и осадки прогнозируют синоптики в Казахстане на 21 октября

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман.

На большей части территории Казахстана под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков, лишь в южной и восточной части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на востоке местами – низовая метель, гололед, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-23 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, утром и днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской, Костанайской, ночью и утром Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

Ночью в Кызылординской, Жамбылской областях местами сохраняются заморозки 1-3 градуса.

Прогноз погоды в Алматы: днем 8°, частично облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 0°, ясно.

Прогноз погода на 21 октября.

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