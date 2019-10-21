БРК: Макинская птицефабрика – локомотив развития экономики Акмолинской области

Строительство завода позволило инвестировать в область более 45 млрд тенге.

Один из ключевых проектов АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочка" Холдинга Байтерек) в области пищевой промышленности – строительство Макинской птицефабрики по выращиванию бройлеров в Буландынском районе Акмолинской области обещает стать драйвером экономического роста региона.

Уже сейчас предприятие дало заметный толчок развитию малого предпринимательства. Строительство завода позволило инвестировать в область более 45 млрд тенге, создать порядка 900 новых рабочих мест, а также увеличить размер среднемесячной заработной платы в районе на 30%. Такими данными поделились участники бизнес-форума по развитию мясной промышленности, прошедшего в минувшую пятницу в Боровом. На мероприятии присутствовали аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, генеральный директор АО "АitasKZ" Серик Толукпаев, руководители ряда крупнейших компаний отрасли, а также заместитель Председателя Правления БРК Думан Аубакиров и старший банкир Асель Шитенова. Представители БРК рассказали об имеющихся финансовых инструментах поддержки проектов и провели ряд двусторонних встреч с заинтересованными предпринимателями.

На форуме "Новые территории развития. Макинск" обсуждалась программа развития птицеводства в республике, рассматривались вопросы разведения, содержания и кормления птицы, ведь у Макинской птицефабрики, в перспективе являющейся крупнейшей в Центрально-Азиатском регионе по выращиванию бройлеров мощностью 50 тыс. тонн мяса в год, есть чему поучиться. Предприятие использует мощное техническое оснащение – оборудование предоставлено ведущими мировыми производителями, что позволяет обеспечить высокое Европейское качество готового продукта.

На строительство первой очереди птицефабрики БРК в 2017 году в рамках ГПИИР выделил 16,1 млрд тенге сроком на 10 лет, при этом собственное участие заемщика составило 17,4 млрд тенге. За шесть месяцев работы текущего года Макинская птицефабрика произвела 11 589 тонн мяса птицы, при производственной мощности первой очереди 25 000 тонн мяса птицы в год. К слову, на форуме в Боровом аким области и генеральный директор АО "АitasKZ" Серик Толукпаев обсудили возможность запуска второй очереди Макинской птицефабрики. По их словам, для её ввода необходимо строительство производственной инженерной инфраструктуры.

Макинск не зря выбран местом запуска расширения птицефабрики. Как отмечают представители областного акимата, именно в сердце Акмолинской области есть ряд безусловных инвестиционных преимуществ: географическое расположение на транспортной развязке, удобный природный ландшафт, районный центр с сосредоточием административных служб, крупных субъектов агропромышленного комплекса.

- Мы рады, что наши проекты не только успешно развивают регионы республики, поднимают экономику и увеличивают занятость населения, но и в кратчайшие сроки после запуска имеют возможность рассматривать перспективы расширения производства. Банк Развития Казахстана всегда будет поддерживать такие социально важные начинания и содействовать в привлечении не только внутренних, но и внешних инвестиции в рамках своего мандата, - подчеркнул заместитель Председателя Правления БРК Думан Аубакиров.

По данным Думана Аубакирова, на сегодняшний день полный список инструментов финансовой поддержки Банка состоит из 9 направлений. Это средне - и долгосрочное кредитование инвестиционных проектов, кредитование экспортных (предэкспортных) операций, кредитование текущей деятельности в рамках инвестиционного проекта с целью пополнения оборотных средств, финансирование через облигационный займ, прямые инвестиции в капитал компании через DBK Capital Structure Fund B.V., финансирование лизинговых сделок, предоставление гарантий, проектное финансирование, софинансирование/синдицированное финансирование. У каждого инструмента различные условия, характеристики и лимиты финансирования. В частности, минимальная сумма финансирования Банком Развития инвестиционного проекта устанавливается в размере, эквивалентном 7 (семи) миллиардам тенге, при этом минимальная сумма финансирования Инвестиционного проекта, реализуемого в сфере производства продуктов питания и напитков, устанавливается в размере, эквивалентном 3 (трем) миллиардам тенге, при финансировании экспортной (предэкспортной) операции, устанавливается в размере, эквивалентном 1 (одному) миллиарду тенге.

Стоит отметить, отличительной чертой БРК являются гибкие условия кредитования. К примеру, в качестве залогового обеспечения в рамках проекта могут выступать: недвижимое и движимое имущество, имущество, в том числе, поступающее в будущем в рамках проекта, а также иные, не запрещенные законодательством виды обеспечения. Подробнее об услугах Банка, можно ознакомиться на сайте БРК.

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