Топ-10 самых резонансных происшествий 2019 года

Почему никто не ответит за трагическую гибель сестер в столице, когда станет известен приговор проводникам "Тальго", повторятся ли взрывы в Арыси.

Каждый день мы узнаем от родных, коллег, через СМИ о смертях, массовых ДТП, авиакатастрофах, изнасилованиях, самоубийствах и прочих происшествиях. Тяжело вздохнув и обсудив детали, чаще всего ссылаемся на стечение обстоятельств. А после и соглашаемся, что никто не вечен. Мы уверены, что тяжелые потери затронут других, но не нас. Но недаром же вековой народный опыт учит от сумы да тюрьмы не зарекаться.

Zakon.kz подготовил подборку наиболее резонансных и масштабных происшествий за 2019 год в Казахстане.

Убийства инспекторов "Охотзоопрома"

13 января инспекторами РГКП "ПО "Охотзоопром" на территории Карагандинской области обнаружены 5 отстреленных туш сайгака. В ходе преследования было обнаружено два автомобиля марки Тоyota Land Cruiser без регистрационных номеров, одну из которых удалось остановить. Пассажиры автомобиля оказали сопротивление. В результате один инспектор получил колото-резанные раны и перелом челюсти. Второй инспектор, получив черепно-мозговую травму, находился в коме, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. 21 января браконьеров задержали в Кызылорде - обнаружили их в одном из частных домов.

Аналогичный случай произошел летом. 23 июля инспекторами ЦРФ РГКП "ПО Охотзоопром" при инспектировании территории Акмолинской области был выявлен факт отстрела сайги. При преследовании из автомашины марки "Нива" были произведены выстрелы, в результате которых два инспектора получили ранения. Впоследствии при транспортировке Каныш Нуртазинов скончался от полученных ран. Второй инспектор Самат Оспанов был доставлен в районную больницу Державинска, где ему была проведена операция. На следующий день представители правоохранительных органов задержали двух мужчин, жителей города Аркалык, подозреваемых в нападении на охотинспекторов.

Токаев постановил наградить за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга орденом "Айбын" І степени Нуртазинова Каныша Сериковича (посмертно) . Оспанов Самат награжден орденом "Айбын" ІІ.

25 октября в Жалагашском районе Кызылординской области во время погони за браконьерами погиб инспектор "Охотзоопрома". Браконьеры не открывали огонь по инспекторам, а только уходили от погони. При преследовании подозреваемой автомашины марки "УАЗ" опрокинулся служебный автомобиль госохотинспекторов. В результате ДТП сотрудник природоохранного ведомства скончался на месте. Благодаря второму экипажу браконьеры задержаны на месте. Ими оказались местные жители. Инспектор Кенжегулов Адиль посмертно награжден орденом "Айбын" ІІІ степени.

После этих событий Токаев поручил принять безотлагательные меры по ужесточению ответственности за браконьерство.

Сгоревшие заживо

В начале февраля 2019 года казахстанцев поразило известие о страшной гибели пятерых сестер. В ночь на понедельник, 4 февраля, в жилом массиве Коктал-1 района Сарыарка в Нур-Султане горела времянка. В результате погибли пять детей 2006, 2009, 2014, 2016, 2018 годов рождения.

Их родители были на работе в момент возникновения пожара. Пожарных вызвали соседи.

Команда пожарных прибыла к месту пожара в течение семи минут. Спустя несколько минут после прибытия бригады обрушилась кровля времянки. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пожар был потушен спустя около часа после поступления сообщения на пульт "101".

По сведениям родственников, отец семейства работал монтажником на СТО, а мать несколько дней назад устроилась на посменную работу на завод.

Несомненно, что родные семьи стояли на стороне родителей и не признавали их вину. По их словам, отец с матерью неоднократно обращались в акимат, чтобы им выдали квартиру. Однако, по словам пресс-секретаря столичного акимата Эльмиры Жургенбаевой, семья до сегодняшнего дня не обращалась в местный исполнительный орган за помощью, на учете по жилью не состояла.

Кроме того, семья получала пособие как многодетная. Двое детей учились в школе – 4-й и 6-й классы. 2014 года рождения ребенок посещал детский сад, двое других стояли в очереди. В связи с гибелью детей бывший на тот момент аким столицы Бахыт Султанов созвал экстренное совещание, где потребовал выяснить обстоятельства трагедии.

5 февраля состоялось прощание с погибшими детьми.

Уполномоченные органы провели расследование произошедшего. Спустя почти полгода полиция сообщила, что в трагедии нет виновных, поэтому уголовное дело прекращено. И именно поэтому родителей девочек не намерены привлекать к ответственности.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родителям. Также один из казахстанских банков оказал поддержку семье - задолженности семьи перед банком были закрыты и предоставлена квартира.

К тому же в Казахстане был создан Совет по защите прав детей, который должен поддерживать многодетные семьи. В столице планируют установить памятник пяти сестрам.

Взрыв в жилом доме Тараза

Ранним утром 27 февраля в пятиэтажном жилом доме в Таразе прогремел взрыв. Эпицентром стала квартира на втором этаже. Рухнули перекрытия с первого по третий этаж. Предварительной причиной взрыва названо неосторожное обращение с газовым оборудованием.

В результате взрыва, три человека погибли, три человека были госпитализированы. В марте скончался еще один пострадавший от взрыва. 64-летний мужчина получил ожоги пламенем газо-воздушной смеси, когда хотел зажечь горелку газовой плиты. При этом дополнительно получил баротравму. Несмотря на проводимое лечение, 14 марта у пациента констатирована биологическая смерть.

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям пострадавших.

Крушение Ми-8

27 марта в Кызылординской области потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК. На борту судна находились 13 человек. Вертолет полностью сгорел.

Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.

Указом Президента за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность военнослужащих, погибших при крушении вертолета Ми-8, посмертно наградили медалями "Жауынгерлік ерлігі үшін"

Государственными наградами посмертно были удостоены майор Роман Костыгов, майор Тимур Құдайбердиев, майор Данияр Қонырбай, майор Сабыр Тоқбаев, капитан Сырым Мәсәлім, лейтенант Аслан Айтбаев, сержант 3 класса Қайрат Нұрсапанов, старший сержант Мұрат Шәріпов, младший сержант Асхат Әбділманат, ефрейтор Айдын Әбділдинов, ефрейтор Қуаныш Сарқытбаев, ефрейтор Өмірхан Қауқаев, ефрейтор Мирас Жұматаев.

Специальная комиссия по расследованию авиационного проишествия в мае завершила свою работу. По итогам работы комиссия пришла к выводу, что причиной трагедии явилось непредвиденное воздействие метеорологических факторов на воздушное судно вследствие непреднамеренного попадания экипажа в непрогнозируемые опасные явления погоды и человеческий фактор, повлекшие за собой выход вертолета на критические режимы полета и его разрушение в воздухе. Вместе с тем, экипаж до конца боролся за благополучный исход полета, о чем свидетельствуют расшифровка материалов объективного контроля вертолета.

Пытки падчериц плоскогубцами и отверткой

Многие сказки повествуют о злых мачехах, никчемных отцах и несчастных детях. Кто бы мог представить, что реальность хуже любого вымысла.

В апреле в Казнет попало видео со следами пыток на теле трех девочек - 2003, 2005 и 2007 годов рождения. Мачеха-садистка из Туркестанской области почти 2 года зверски издевалась над падчерицами. По словам детей, 28-летняя нерадивая мамаша заставляла их пить жидкость для мытья посуды, загоняла им под ногти иголки, давила пальцы плоскогубцами.

- Детям втыкали иглы под ногти, все тело выкручивали плоскогубцами до синяков и ран, даже язык и половые губы выкручивали плоскогубцами, втыкали нож, тело кромсали ножницами, заставляли сидеть в холодной ванне, в холодильнике, заставляли пить чай с гелем, наверняка морили голодом, потому что дети выглядят очень изможденными. Отец семейства якобы ничего не знает, как бы он постоянно на работе, и после работы жена добавляла димедрол в чай, чтобы он побыстрее уснул, - говорилось в посте.

Все издевательства подсудимая еще и записывала в тетрадку, чтобы не забыть, сколько наказаний получила каждая из сестер и сколько еще девочкам предстоит выдержать. При этом женщина категорически запрещала падчерицам жаловаться отцу, поэтому, когда история получила огласку, раны на теле девочек для мужчины стали сюрпризом.

Через четыре месяцы женщина была приговорена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Этот срок она будет отбывать в колонии общего режима. До оглашения приговора подсудимая находилась под домашним арестом. За это время она родила ребенка. Судьбу младенца теперь будут решать органы опеки, а вот ее старшего сына отдали на воспитание бывшему мужу. С ним останутся и пострадавшие сестры.

Взрыв в Арыси

24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов.

Моментально через социальные сети стали распространяться страшные фотографии и видео, словно кадры из боевиков, бегущих людей по степи, громких звуков взрывов и столба пыли. Взрывы повредили примерно 85 процентов жилых домов, более 20 сгорели. Серия взрывов длилась больше суток.

Трагедия маленького городка, о котором многие и не слышали ранее, объединила всю страну – многочисленные пожертвования, гуманитарная, психологическая помощь, бесплатный отдых детей в лагерях, налоговые каникулы для арысцев, восстановление города.

На месте трагедии был и Касым-Жомарт Токаев. Он навестил пострадавших и совершил объезд разрушенного города. Кроме того, он объявил строгий выговор министру оборону Нурлану Ермекбаеву, заявив, что со стороны оборонного ведомства был ослаблен контроль.

Военно-следственным управлением следственного департамента МВД по уголовному делу были задержаны командир воинской части и его заместитель - начальник базы хранения артиллерийских боеприпасов. Их подозревают в совершении уголовных правонарушений по части 3 статьи 462 (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих), части 2 статьи 453 (Халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Эти статьи предусматривают до десяти и пяти лет лишения свободы.

В результате трагедии погибли двое военнослужащих и местный житель. 11 октября во время плановых работ по уничтожению собранных фрагментов боеприпасов на полигоне близ Арыси погиб начальник инженерной службы войсковой части.

Изнасилование в "Тальго"

26 июля двум проводникам поезда 97/98 Нур-Султан - Актобе вынесли приговор в суде Костаная. Они были признаны виновными и приговорены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Их обвиняли в изнасиловании пассажирки в купе поезда 26 сентября 2018 года.

О случившемся стало известно после того, как общественница Дина Смаилова - Не молчи.kz на своей странице Facebook рассказала о произошедшем. По ее словам, молодая женщина возвращалась из Нур-Султана в Актобе, купила билеты на "Тулпар-Тальго". Изначально в ее купе сидел пассажир. Но когда женщина поужинала в ресторане и вернулась, в ее купе уже находился одетый в трико и майку проводник. Он сообщил, что отселил соседа и пил пиво. Женщина неоднократно просила проводника уйти, пока не добилась своего. После чего закрыла дверь на ключ и легла спать. Примерно в 4 часа утра она проснулась, так как на ней лежал мужчина. В нем пассажирка узнала того самого проводника, который открыл дверь своим ключом.

- Женщину охватил ужас, началась паническая атака. Она не могла ни дышать, ни двигаться, ни кричать. Она от страха закрыла лицо руками, ожидая ударов в лицо. Проводник закончил и ушел, прикрыв дверь. Потерпевшая от полученного шока лежала не двигаясь. В это время зашел другой проводник, лег на потерпевшую и совершил те же действия. Когда он ушел, потерпевшая набралась сил и хотела закрыться, чтобы больше никто не вошел. Но проводник вернулся, потому что забыл мобильный телефон. От страха снова быть изнасилованной, потерпевшая вступила с ним в борьбу. Он нанес ей несколько ударов и ушел (…), - сказано на странице Смаиловой. После чего женщина и вызвала полицию.

22 августа Костанайской областной суд отменил приговор суда первой инстанции вернул дело в прокуратуру. Рассмотрение уголовного дела подходит к завершению и прошли прения сторон. Перед удалением в совещательную комнату председательствующий судья объявил о дате оглашения вердикта, которое состоится 25 декабря в 16.00 часов.

Массовый наезд на людей

26 августа в районе пересечения проспекта Гагарина с улицей Дружба в Алматы произошел наезд на людей. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. На кадрах отчетливо видно, как два автомобиля совершают наезды на группу мужчин, бегающих по дороге. После одного из наездов на дороге остались лежать трое мужчин.

Один из подозреваемых 1995 года рождения был задержан сразу после наезда, арестован сроком на два месяца.. Он находился за рулем авто марки Toyota Camry.

Второй подозреваемый 1999 года рождения был задержан в сентябре. Все это время скрывался от органов правосудия в пригороде и на территории Алматинской области. В момент совершения преступления он управлял автомашиной марки Toyota Avensis

Позднее стало известно, что инциденту предшествовал словесный конфликт. Полиция сообщила, что компании отдыхали в разных увеселительных заведениях, расположенных рядом. Однако потерпевшие утверждают, что они пришли в магазин, расположенный недалеко. У матери подозреваемых, которые приходятся другу другу братьями, несомненно своя версия произошедшего, она защищает своих детей. В ту ночь ее сын отмечал день рождения родственника. А когда молодой человек вышел из заведения, на него якобы напали 13 человек.

Авария на Шамалгане

15 сентября на железнодорожном переезде Карасайского района Алматинской области в 19:08 поезд сообщением "Алматы-Костанай" столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом Сетра, который следовал по маршруту "Шамалган-Алматы".

По предварительным данным, автобус выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате водитель этого автобуса скончался на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса, в том числе двое детей, госпитализированы в центральную районную больницу Карасайского района.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с происшествием.

Стоит отметить, что жители станции просили построить мост уже давно. Из-за частого движения поездов образуются километровые заторы. Местные прозвали этот путь – "Дорога смерти".

Железнодорожные пути разделили населенный пункт на два района. Чтобы попасть из одного в другой или вовсе выехать - приходится ждать у железнодорожного переезда несколько часов. Нетерпеливые выходят из машины и идут пешком по путям, рискуя жизнью.

Изнасилование в школьном туалете Тараза

Изнасилование 12-летней ученицы в середине ноября в школьном туалете Тараза не просто взволновало казахстанцев, а разбудило и расшевелило представителей госорганов от мала до велика. После происшествия последовали выговоры полицейским, увольнения учителя, директора и на минуточку… акима города. Впрочем, давайте обстоятельно воссоздадим картину случившегося.

До страшного происшествия никого не смущал тот факт, что в одной из школ Тараза ученикам приходится ходить в уличный туалет, доступ к которому имеют все прохожие. Отпросившись с урока географии, девочка направилась в туалет, где на нее и напал педофил. Спустя пару часов мужчину задержали. Как оказалось, насильник был ранее судим за аналогичное преступление - четыре года он отбывал наказание в колонии, один год в условном режиме. Стоит отметить еще один интересный факт, на камерах наблюдения видно, как преступник почти час бродил вокруг школы. Никто из работников школы на него внимания не обратил. Поэтому и были освобождены от должности директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, учитель физики и вахтер, школьный инспектор. Кроме того, строгие выговоры получили полицейские города. После стало известно, что и руководитель областного образования уволилась по собственному желанию. Действительно ли это было так, остается загадкой.

Министерство образования не осталось в стороне. Незамедлительно поручило усилить меры по обеспечению безопасности детей и рекомендовало региональным управлениям провести многовекторную работу. Получается, что ранее никто и не обращал внимания на отсутствие видеонаблюдения, теплых туалетов, охраны и прочие системные нарушения.

Жирной точкой в этом неприятном деле является увольнение акима города по поручению Токаева.

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