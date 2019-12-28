Об инциденте с погибшим в авиакатастрофе пилотом рассказал брат Батырхана Шукенова

Муратбаев был одним из немногих, кто смог воплотить мечту - стать пилотом.

Брат Батырхана Шукенова Бауржан рассказал о давнем полете с пилотом, который управлял член экипажа рухнувшего самолета Fokker-100, передает zakon.kz.

Как рассказал Шукенов, ему посчастливилось лететь на борту под управлением Марата Муратбаева. Он назвал его пилотом с огромным стажем.

- Помню много-много лет назад вылетали из Кызылорды в Алматы еще на ЯК-40. Командиром был Марат. При наборе высоты вдруг самолет затрясло, пришлось развернуться и приземлиться в аэропорту Кызылорды. Паники особой не было. Выхожу - Марат стоит у борта, улыбается. У него такая обаятельная улыбка была, из-за ямочек на щеках. Спрашиваю: "Не болды,Маке? - Да какая-то вибрация нештатная появилась. Решил не рисковать", - вспомнил Шукенов.

Шукенов также подчеркнул, что Муратбаев был одним из немногих, кто смог воплотить мечту - стать пилотом.

- Не думаю, что он мог допустить такую роковую ошибку, -заключил он.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, в пятницу при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в стране приостановлены.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!