На севере и востоке Казахстана ожидаются туман, метель и усиление ветра

На западе и юге осадки.

Практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием Северного и Южного циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов, в связи с чем пройдет снег, на западе, юге и юго-востоке – осадки, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Мангыстауской, Атырауской, Кызылординской областях ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере и востоке с метелью, на юге - гололед.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, в Карагандинской – низовая метель. В Алматинской области ночью в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с.

В Кызылординской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем -1°, Облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -11°, Облачно.

Прогноз погоды на 20 января.

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