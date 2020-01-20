Связал и поехал искать банкомат - еще одна жертва алматинского грабителя

Он снял деньги с банкомата и оставил потерпевшую в машине.

Вторая жертва алматинского грабителя рассказала свою историю, передает zakon.kz.

Она обратилась в Фонд #НеМолчиKZ с просьбой о поддержке, и вопросом о восстановлении ущерба.

20 декабря 2019 г. в 21.00 на пересечении улиц Желтоксан - Жамбыла я вышла после работы и села в свою машину. Незнакомый мужчина открыл дверь моего автомобиля и сел рядом на пассажирское сидение. Подставил к горлу нож и потребовал деньги, после того как я отдала ему 46 000 тенге, он сказал мне начать движение. Нашел в моей сумке банковскую карту и потребовал, чтобы мне скинули деньги в размере 200 000 тенге. Далее пересел за руль моего автомобиля, связал мне руки и ноги и поехал искать банкомат. Пока мы ехали, он врезался в припаркованный автомобиль и поехал дальше на разбитой машине. Снял деньги с банкомата и затем оставил меня в машине, - рассказала потерпевшая.

Все это, по ее словам, длилось 2,5 часа. Поймали подозреваемого после того, как он напал еще на одну девушку.

Хотелось бы узнать, кто мне возместит материальный и моральный ущерб? - задалась вопросом женщина.

Второй случай произошел в ночь с 11 на 12 января 2020 года, примерно в 23:30 на улице Желтоксан. Жетрвой стала певица Уатхан. Ранее полиция сообщила о задержании грабителя.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!