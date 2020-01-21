Практически по всему Казахстану ожидается снег
Местами по республике будет туман, гололед, усиление ветра.
Практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, центр которого распологается над Архангельском, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В связи с чем пройдет снег, на западе, юге и юго-востоке – осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере и востоке с метелью.
В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.
В Павлодарской области местами ожидаются туман, ветер 18 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, низовая метель.
В Костанайской области местами – туман, гололед, метель.
В Алматинской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами – туман, гололед.
Прогноз погоды в Алматы: днем -3°, частично облачно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -9°, облачно? слабый снег.
Прогноз погоды на 21 января.
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