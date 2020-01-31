Мужчина устроил резню в Костанае

Он напал на бывшую жену.

Полиция Костаная начала досудебное расследование по факту покушения на убийство и доведения до самоубийства, передает zakon.kz со ссылкой на Алау.

Преступление произошло в салоне красоты.

30 января 52-летний мужчина с ножом напал на бывшую 40-летнюю жену. Женщина получила порезы кистей рук. У нападавшего тоже диагностировали травмы рук. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

По делу проведены первоначальные следственные мероприятия. Уже установлено, что супруги были разведены в 2013 году. До апреля 2019 года жили вместе. Воспитывали четверых детей. Затем супруги разъехались, но мужчина продолжал настаивать на совместном проживании. На этой почве у них были конфликты, — сообщили в полиции.

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