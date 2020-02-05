Казахстанцы на севере получают 141 000 тенге
Это не численность населения.
Фото : zakon.kz5 февраля 2020, 12:57
Областной департамент статистики планово выдал новую сводку о среднемесячных заработных платах в сельской местности СКО. Статистические доходы граждан значительно выросли, передает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Теперь в районах области получают на 21,2% больше, чем год назад.
Тайыншинский район — 130 тысяч, Аккайынский район — 121 тысяча, Кызылжарский район — 137 тысяч… Это не численность населения. Это средние зарплаты в тенге по районам Северо-Казахстанской области.
В разрезе области наиболее высокая заработная плата отмечена в Кызылжарском и Тайыншинском районах. Несколько ниже уровень оплаты труда работников в Есильском и Акжарском районах. Самая низкая оплата труда сложилась в Тимирязевском и Жамбылском районах.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5005954-1c2b1faa684dede5055a66e87af8aa01
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...