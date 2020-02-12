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В Алматы задержали распространителя наркотиков 

При проверке у него нашли полные пакеты с наркотическим веществом.

Фото : kris_p_kz12 февраля 2020, 11:37

В Алматы задержали распространителя наркотиков, данная информация появилась в соцсетях, сообщает zakon.kz.

12 февраля в полицию поступило сообщение, что подозрительный мужчина распространяет наркотическое вещество.

По горячим следам мужчину задержали. При проверке у него нашли полные пакеты с наркотическим веществом. Он не отрицает, что пакеты принадлежат ему.


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