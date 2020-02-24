18-летнего порноактера из Казахстана задержали в Санкт-Петербурге

Начинающий порноактер занимался любовью с 15-летней девушкой в арендованной квартире. Все происходящее он снимал на видео, а затем выкладывал в сеть.

Полиция Петербурга задержала 18-летнего уроженца Казахстана, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте Piter.TV, задержание произвели в ночь на 21 февраля. Выяснилось, что 18-летний уроженец Казахстана выкладывал в интернет утехи с 15-летней подругой.

По данным источника в правоохранительных органах, в период с 1 по 3 февраля начинающий порноактер занимался любовью с 15-летней девушкой в арендованной квартире. Все происходящее он снимал на видео, а затем выкладывал в сеть.

Возможно, юноша предлагал несовершеннолетней наркотики. Пакет с ними был найден дома у задержанного. Также стражи порядка изъяли два ноутбука, флешку, 10 дисков, системный блок и два смартфона.

По факту ведется расследование. В отношении подозреваемого возбудили уголовно дело по статьям "Секс с лицом, не достигшим 16 лет" и "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов".

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