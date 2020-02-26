В США открылся первый магазин без касс

Для покупок необходимо будет использовать мобильное приложение. Для оплаты надо просто выйти из магазина – сумма спишется автоматически.

Amazon открыла в Сиэтле (США) продуктовый супермаркет, в котором реализована модель Amazon Go - торговля без кассовых аппаратов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Вести.Ru.

Магазин мало чем отличается от обычного продуктового супермаркеты большинства популярных сетей. Те же ряды продуктов и тележки для их перевозки. Но вот технология покупок непривычна для большинства покупателей. Для покупок необходимо будет использовать мобильное приложение. Для оплаты надо просто выйти из магазина – сумма спишется автоматически.

В магазине используются камеры над рабочей зоной, чтобы отслеживать покупателей и товары. Применяемая система позволяет проследить, когда покупатель взял что-то с полки и положил в корзину, и также определить, если он передумал, и вернул товар на полку. Единственное исключение - отдел со спиртным. Здесь дежурит сотрудник, которому надо будет предъявить удостоверение личности.

Первый экспериментальный "супермаркет будущего" компания Джеффа Безоса открыла в конце 2016 года. С тех пор Amazon тщательно отлаживала систему, поскольку технология работала некорректно: например, она не всегда замечала покупателей при большом скоплении людей и переставала "видеть" товар, когда его перекладывали на другое место. К тому же, ранее в Amazon Go могли закупаться только сотрудники компании.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!