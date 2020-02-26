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Кредитов на 346 млрд тенге получили казахстанцы в январе

На 320 млрд тенге из них долгосрочных и 25 млрд – краткосрочных.

Фото : zakon.kz26 февраля 2020, 11:04

В Казахстане в январе 2020 года банки выдали населению новых потребительских кредитов на 346 млрд тенге, передает zakon.kz со ссылкой на Нацбанк РК.

В январе 2020 года банки выдали населению новых потребительских кредитов на 346 млрд тенге: 320 млрд долгосрочных и 25 млрд – краткосрочных, в тенге и на 0,5 млрд – краткосрочных, в валюте, - говорится в отчете, размещенном на сайте Нацбанка.

Как отмечается, из новых потребительских кредитов 131 млрд тенге (38%) выдано в Алматы, 30 млрд тг (9%) – в Нур-Султане, 24 млрд тг (7%) – в Шымкенте, 20 млрд тг (6%) – в Карагандинской области.

При этом указывается, что краткосрочные потребительские кредиты в валюте выданы лишь в Алматы – на 472 млн тенге и трех регионах: Алматинской области – на 17 млн тг, Северо-Казахстанской – на 15 млн тг и Акмолинской областях – на 11 млн тенге.


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