​Отец на снегоходе насмерть придавил дочку в ВКО

Назначены соответствующие экспертизы.

В ВКО 8-летняя девочка погибла во время катания на снегоходе, передает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Сообщение о происшествии поступило в Глубоковский районный отдел полиции вечером пятого февраля.

Полицейские установили, что 35-летний житель села Малоубинка вместе со своей дочерью катался на снегоходе на окраине населенного пункта и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате девочка 2012 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.

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