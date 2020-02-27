Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Почему iPhone быстро разряжается

Прекращение работы приложений может сделать смартфон немного быстрее и при этом ускорить разряд аккумулятора.

Фото : rambler.ru27 февраля 2020, 19:49

В СМИ раскрыли причину быстрого разряда батареи iPhone. Этому способствует частое закрытие фоновых приложений, сообщает zakon.kz.

По информации ferra.ru, по вопросу быстрого разряда аккумуляторов смартфонов журналисты обращались Apple ещё в 2016 году. Тогда глава компании Тим Кук (Tim Cook) ответа не дал, а другой представитель Apple заявил, что закрытие приложений не влияет на время работы телефонов.

Однако журналисты проверили информацию и пишут сейчас, что прекращение работы приложений может сделать смартфон немного быстрее и при этом ускорить разряд аккумулятора. На сайте технической поддержки Apple сказано, что принудительное закрытие приложения рекомендуется использовать только тогда, когда оно не отвечает. Если же часто закрывать все запущенные программы, то при повторном их открытии происходит запуск с нуля. Приложения загружаются дольше, потребляют дополнительную память и увеличивают расход батареи.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты