Произошло опрокидывание автомашины, в результате которого погибло 2 человека.

Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

29 февраля на автодороге “Самара-Шымкент” вблизи поселка Белкопа Хромтауского района, произошло опрокидывание автомашины, в результате которого погибло 2 человека и 2 доставлены в ЦРБ Хромтауского района с различными телесными повреждениями.

Водитель автомашины житель Актобе управляя автомашиной “Toyota Alphard” состоящий на регистрационном учете в Республике Армения, двигаясь со стороны города Аральск, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в правый кювет по ходу движения.

В ходе осмотра автомашины “Toyota Alphard” установлено, что в ней отсутствуют фронтальные подушки безопасности, а также в автомашине переоборудовано рулевое управление с правой стороны на левую, что повлекло тяжесть последствия ДТП.

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