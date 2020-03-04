Вора, укравшего 65 млн в Костанае, задержали в Подмосковье
Он тщательно скрывался, часто менял города проживания, пытался изменить внешность.
Фото : NewsOne4 марта 2020, 21:18
Гражданина Казахстана задержали в подмосковном Ступино, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
В 2016 году вместе с подельниками он похитил из сейфа одной из крупных организаций города 65 миллионов тенге. В ходе расследования были задержаны его сообщники – всего 8 человек.
Последний тщательно скрывался, часто менял города проживания, выбирая большие города, в которых легко затеряться, пытался изменить внешность, отрастил бороду.
Даже пытался жениться и завести семью. Менял фамилию. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям был задержан и в настоящее время решается вопрос об его экстрадиции, - пояснил начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов.
Всего за год полицейские региона разыскали 104 преступника, которые скрывались от суда и следствия.
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