Вора, укравшего 65 млн в Костанае, задержали в Подмосковье

Он тщательно скрывался, часто менял города проживания, пытался изменить внешность.

Гражданина Казахстана задержали в подмосковном Ступино, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

В 2016 году вместе с подельниками он похитил из сейфа одной из крупных организаций города 65 миллионов тенге. В ходе расследования были задержаны его сообщники – всего 8 человек.

Последний тщательно скрывался, часто менял города проживания, выбирая большие города, в которых легко затеряться, пытался изменить внешность, отрастил бороду.

Даже пытался жениться и завести семью. Менял фамилию. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям был задержан и в настоящее время решается вопрос об его экстрадиции, - пояснил начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов.

Всего за год полицейские региона разыскали 104 преступника, которые скрывались от суда и следствия.

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