Казахстанка рассказала о жизни в Сирии

Она отправилась на ближний Восток в 2013 году.

Жительница Уральска Дарига Шелеуова рассказала про то, как отправилась в Сирию и что пережила там вместе с семьей, передает zakon.kz.

47-летняя Шелеуова в 2013 году вместе с супругом, дочерью, зятем и шестимесячным внуком уехали в Сирию. По словам женщины, ее зять придерживался ислама деструктивного течения, однако узнали они об этом слишком поздно, передает "Мой Город".

Дочь вышла замуж, а зять оказался верующим, он захотел вместе с семьей уехать в Сирию. Но изначально нам сказал, что мы поедем в Египет, там у нас все будет хорошо, они будут учиться, показывал фотографии квартиры, где мы будем жить, сказал, что купит там машину и будет таксовать. Мы поверили, я продала квартиру, дачу и все, что у меня было. Я хотела, чтобы они учились, получили знания. Но позже выяснилось, что приехали мы вовсе не в Египет. В 2013 году мы жили в Сирии в городе Алеппо, оттуда переехали в Ракку, потом Шаддад, там зятя убили, а в 2015 году оказались в Ираке, там убили мужа и мы дочерью и внуком остались одни. Поэтому мы оказались в лагере, где жили вдовы и сироты, - рассказывает Дарига.

По словам женщины, в каждом городе для вновь прибывших организовывались обязательные уроки и лекции, где обучали якобы основам ислама.

Мужчины обучались отдельно, женщины отдельно. Темы были разные - правила, выводящие из ислама, как нужно себя вести, что можно, а что нет. Порядок был строгий, а религия переделанная была. По окончании обучения люди должны были сдавать экзамены. Женщинам не разрешали выходить на улицу, разговаривать с мужчинами, общаться с родственниками, говорили, что нельзя неверующим даже подать ручку, уступать место. За исполнением этих правил внимательно следили службы. Нарушители были, они просто пропадали. Да и те, кто ничего не нарушал, почему-то оказывались в тюрьме или на пытках. Женщины сидели дома, никуда не выходили, - вспоминает женщина.

Дарига рассказала, что после смерти мужчин их состояние ухудшилось. У них закончились продукты, жить было негде.

Дочь во второй раз вышла замуж, но от этого наше положение не улучшилось. Мы жили как на пороховой бочке, каждый вечер ложились спать и не знали, доживем ли до утра. Было страшно за детей. Есть было нечего, жить тоже. Жили в палатках из тряпочек, не было даже хлеба, ели траву, отруби, в которых было много мусора, тараканов, воды тоже не было. В 2019 году благодаря спецоперации "Жусан" я, дочь и два внука все же смогли вернуться домой. Сейчас я очень жалею, что нам пришлось все это пережить. Но, наверное, так нужно было, это наша судьба. Но если бы у нас было достаточно знаний, мы ни за что не поехали бы туда. Нам внушили, что мы должны, что это единственный правильный путь. Люди там ходят зомбированные, они не думают ни о своих семья, ни о родителях, ни о детях. Им просто внушили и все, - говорит Дарига.

Сейчас женщина с дочерью и внуками живет в Уральске, она получила инвалидность по зрению, они прошли реабилитацию, оформили все необходимые документы. Дарига признается, что все приходит в сравнении, и, побывав на войне, они поняли истинный смысл жизни и научились ценить то, что имеют.

Были люди, которые поехали учиться, а оказались на войне и этим самым испортили себе жизнь. Я боялась, что в Казахстане на нас будут указывать пальцами и называть изменниками Родины. Сейчас наша жизнь начала налаживаться, мы решили переобучиться, устроились на работу и ведем нормальный образ жизни. Молодежи хочу сказать лишь одно - не нужно самостоятельно пытаться изучить религию, искать информацию в интернете и верить сомнительным людям. Вы можете ошибиться и горько об этом пожалеть. Если хотите учиться, идите к отечественным специалистам, к имамам и к теологам. Цените свою жизнь, мирное небо и спокойствие, которые царят в Казахстане, - добавила Дарига.

По спецоперации "Жусан" на родину вернулись 116 жителей ЗКО, 30 из которых - женщины, 87 - дети и трое мужчин. Более 90% вернувшихся являются жителями Уральска.

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