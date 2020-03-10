Председатель АФК о повышении базовой ставки: Вполне ожидаемая и адекватная мера

Ситуация находится под контролем.

Повышение базовой ставки до 12% и совместное обращение Правительства РК и Нацбанка РК прокомментировала председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Она отметила, что повышение базовой ставки до 12% и расширение коридора с 1 до 1,5% - мера, направленная на стабилизацию макроэномической ситуации.

- Вполне ожидаемая и адекватная мера, которую обычно принимают центральные банки. Мы не первый раз сталкиваемся с кризисными явлениями. Я думаю, что аналогичные меры будут предприняты в некоторых других странах, может быть, даже в соседней России, где несколько иная ситуация, - сказала она.

По словам Елены Бахмутовой, поднятие базовой ставки - это только первая, срочно необходимая мера. Дальше требуется комплекс мер. В приоритете стоит социально экономическая стабилизация. Правительство сейчас сосредоточено на сохранении социальной стабильности и занятости населения. Для этого создан оперативный штаб.

- Требуется очень гибкое оперативное реагирование на ситуацию, потому что у нас открытая экономика и во многом наши действия будут определяться ситуацией, которая будет сейчас складываться в мире. Тем не менее рецепт уже известен: сейчас нужно мобилизовать ресурсы на более приоритетные отрасли, сокращать инвестиционные расходы, от которых можно отказаться - это в первую очередь, наверное, касается квазигосударственного сектора, в какой-то мере это коснется частного сектора. И задействовать внутренние ресурсы, - добавила она.

Елена Бахмутова заявила, что необходимо собраться всем заинтересованным сторонам: в первую очередь, Правительству, Национальному банку и Агентству по регулированию развития рынка, которое отвечает за финансовый рынок - и выработать комплекс мер, который будет направлен на стабилизацию ситуации после преодоления первых кризисных панических явлений.

- Почему панических? Потому что вчера было резкое падение индексов практически везде. Поэтому требуется взвешенный комплекс мер. Министерство финансов дало возможность выработать предложение по сокращению некоторых неприоритетных бюджетных расходов, и с тем чтобы были предложены изменения в закон о республиканском бюджете, на это у них есть одна неделя, - отметила Бахмутова.

Кроме того, председатель АФК подчеркнула, что Казахстан уже самостоятельно переживал кризис и всем нужно сохранять спокойствие: ни в коем случае не совершать хаотичных движений, базироваться на основных приоритетах и проводить консультации со всеми заинтересованными сторонами.

"Такое шоковое падение, естественно, требует быстрого реагирования, однако что сейчас не нужно делать, как говорит наш собственный проверенный опыт - ни в коем случае не нужно поддаваться панике. Ситуация находится под контролем. Все понимают, что необходимо реагировать оперативно, взвешенно, комплексно", - добавила спикер.

Она добавила, что в финансовом секторе уже прошла внешняя оценка качества активов и на финансовом рынке каких-либо неожиданностей не предвидится.

"Это позитивная новость. Теперь можно сосредоточиться на комплексе мер, который нужно предпринять с точки зрения экономической стабилизации. Правительство об этом сказало, это, в первую очередь, сохранение рабочих мест и в дальнейшем фокусирование на импортозамещении, задействование отечественных производителей в госзакупках. Все эти меры для того, чтобы обеспечить производительную занятость населения, сохранение их доходов, чтобы поддерживать социальную экономическую ситуацию", - пояснила председатель АФК.

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