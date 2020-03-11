Более 100 женщин обвиняли его в домогательствах и насилии.

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы, сообщает zakon.kz со ссылкой на The New York Times.

25 февраля жюри присяжных признало его виновным по двум из пяти пунктов обвинения: в изнасиловании и в сексуальных домогательствах.

Вайнштейна сочли виновным в принуждении к сексу ассистентки Мириам Хейли, а также в изнасиловании парикмахера-стилистки Джессики Мэнн.

По трем другим пунктам, грозившим продюсеру пожизненным заключениям, Вайнштен оправдан.

Харви Вайнштейн - сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. В мае 2018-го он сдался полиции и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании продюсером рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 заявили о сексуальных домогательствах с его стороны.

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