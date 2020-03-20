Коронавирус помешал дебюту бронзового призера ЧМ в профи-боксе

Во всем мире отменены практически все спортивные соревнования из-за коронавируса.

В свете объявленного в Казахстане режима чрезвычайного положения и карантина в Алматы и столице страны с целью нераспространения коронавируса дебют казахстанского боксера, бронзового призера Чемпионата мира-2019 среди любителей в профи переносится на более поздний срок. Изначально планировалось, что это случится 28 марта на вечере бокса Nauryz Fight Night в Алматы, передает zakon.kz.

Сам боксер отнесся к ситуации с мировой пандемией коронавируса философски.

Все мировое сообщество пребывает в шоковом состоянии в связи с этим коронавирусом. Откуда он только взялся?! Нам всем сейчас нужно сплотиться и следовать рекомендациям профессионалов. Призываю всех сограждан к спокойствию. Что касается вечера бокса Nauryz Fight Night, который планировался в Алматы 28 марта, то, видимо, не судьба дебютировать мне на профессиональном ринге в этот день. Ничего страшного, будем продолжать усердно трудиться, тренироваться. Выражаю большую благодарность всем болельщикам за поддержку и заверяю, постараюсь оправдать возложенные на меня надежды и радовать соотечественников яркими и запоминающимися победами, - заявил боксер.

На данный момент известно, что турнир пройдет в более поздний срок. Напомним, во всем мире отменены практически все спортивные соревнования из-за коронавируса.

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