Главный санврач запретила людям старше 65 лет выходить на улицу

Ограничить передвижение по улицам людям старше 65 лет, говорится в постановлении

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова вынесла новое постановление по нераспространению коронавируса. В документе говорится об ограничении выхода людей старше 65 лет на улицу и ограничении входа в аэропорты и вокзалы, передает zakon.kz.

В постановлении написано, что на 14-дневный карантин в специально отведенных местах нужно отправлять граждан, которые прибыли из стран категории 1а. В последний раз другую страну человек должен посетить менее 14 дней назад.

Отмечается, что граждан, которые прибыли из стран категории 1б нужно изолировать на один день в карантинном стационаре, чтобы проверить на коронавирус. Затем отправить на домашний карантин на 13 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в помещениях, определенных акиматами.

В прежнем постановлении говорилось, что эти пункты не касаются правительственных делегаций Казахстана, членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Казахстан по приглашению МИД. Сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в стране, и членов их семей. Пилотов авиакомпаний и членов локомотивных бригад, лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водителей, которые занимаются перевозкой международных грузов.

Сейчас в документе говорится, что сотрудники диппредставительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в стране, и члены их семей подлежат лабораторному обследованию на коронавирус и самоизоляции на дому в течение 14 суток.

Пилоты авиакомпаний и члены локомотивных бригад, лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водители, которые перевозят международные грузы, прибывшие из стран категории 1а и 1б должны находиться под медицинским наблюдением по месту проживания путем обзвона.

Люди, прибывшие из стран ЕАЭС и Узбекистана на железнодорожном транспорте и автопереходах тоже должны быть изолированы на 14 дней, то есть находиться на домашнем карантине.

Главный санврач также постановила:

с 6 апреля перевести на дистанционное обучение все школы;

ограничить передвижение по улицам людям старше 65 лет, доставку продуктов и лекарств им должны обеспечить;

ограничить вход в здание аэропортов, железнодорожных и автовокзалов для провожающих и встречающих.

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Нур-Султан и Алматы закрыли на карантин, поскольку большинство заболевших находятся в больницах этих городов. На 14:20 27 марта известно о 125 случаях заражения коронавирусом.

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