В суде Нур-Султана прокомментировали историю с судьей и частным самолетом

По пояснению Барпибаева, поскольку в самолете были свободные места и он собирался лететь в том же направлении, ему предложили стать попутным пассажиром.

О полете председателя суда Тлектеса Барипбаева чартерным рейсом высказались в суде Нур-Султана, передает zakon.kz.

Комментарий размещен в facebook на странице пресс-секретаря горсуда столицы Ботагоз Баяновой.

В средствах массовой информации и социальных сетях продолжаются публикации в отношении председателя суда г.Нур-Султан Барпибаева Т.Е. С учетом, что факты освещаются не полно и искаженно, городской суд считает нужным дать пояснения. Нам известно, что гражданин "К.К.", являющийся крупным бизнесменом, решил выехать в Германию со своей семьей. Там он собирался пройти плановую медицинскую операцию. 27.02.2020г. "К.К." договорился с компанией "Caropan Company S.A." использовать самолет для перелетов 28.02.2020 г. и 12.03.2020 г. Причина, по которой "К.К." был использован чартерный рейс, заключается в особых требованиях к транспортировке после проведенной ему операции (невозможность переносить перелет сидя и необходимость быть в лежачем положении), - сказано в сообщении.

28 февраля самолет вылетел из Нур-Султана. На борту находились сноха "К.К." - "А.Е.", его двое внуков, 2017 и 2018 г.р., гражданка "М.А.", 3 члена экипажа, а также Барпибаев с супругой.

Спрашивается, какое отношение имеет председатель суда г.Нур-Султан к этому гражданину. Они сваты. По пояснению Барпибаева, поскольку в самолете были свободные места и он собирался лететь в том же направлении, ему предложили стать попутным пассажиром. Приказ об отпуске Барпибаева Т.Е. был подписан 28.01.2020г. В заявлении им было указано о планах выезда за границу для прохождения медицинского обследования, - пояснили в суде.

12 марта "К.К." вернулся со своей семьей в Казахстан тем же чартерным рейсом. Барпибаев остался за рубежом, где он проходит лечение в медицинском учреждении.

Утром 27 марта стало известно, что Антикоррупционной службой по Нур-Султану совместно с внутренней безопасностью Верховного суда РК проводится проверка в отношении председателя суда Нур-Султана Барпибаева Тлектеса.

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