Нарушившего карантин мужчину съел крокодил
В Руанде зафиксировано около 40 случаев заражения коронавирусом. Это высочайший показатель в регионе.
Фото : nevseoboi.com.ua27 марта 2020, 19:30
В Руанде житель города Камони нарушил режим карантина и был убит крокодилом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Мужчина отправился на рыбалку на озере Нйабаронго, где на него напал крокодил.
Он был в числе нескольких людей, которые не соблюдают карантин, введенный, чтобы сдержать распространение вируса, — рассказала мэр города Элис Кайитеси.
В Руанде зафиксировано около 40 случаев заражения коронавирусом, погибших нет. Это высочайший показатель в регионе. Страна ввела режим строгой изоляции.
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