Нарушившего карантин мужчину съел крокодил

В Руанде зафиксировано около 40 случаев заражения коронавирусом. Это высочайший показатель в регионе.

В Руанде житель города Камони нарушил режим карантина и был убит крокодилом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина отправился на рыбалку на озере Нйабаронго, где на него напал крокодил.

Он был в числе нескольких людей, которые не соблюдают карантин, введенный, чтобы сдержать распространение вируса, — рассказала мэр города Элис Кайитеси.

В Руанде зафиксировано около 40 случаев заражения коронавирусом, погибших нет. Это высочайший показатель в регионе. Страна ввела режим строгой изоляции.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!