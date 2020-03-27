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Нарушившего карантин мужчину съел крокодил

В Руанде зафиксировано около 40 случаев заражения коронавирусом. Это высочайший показатель в регионе.

Фото : nevseoboi.com.ua27 марта 2020, 19:30

В Руанде житель города Камони нарушил режим карантина и был убит крокодилом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина отправился на рыбалку на озере Нйабаронго, где на него напал крокодил.

Он был в числе нескольких людей, которые не соблюдают карантин, введенный, чтобы сдержать распространение вируса, — рассказала мэр города Элис Кайитеси.

В Руанде зафиксировано около 40 случаев заражения коронавирусом, погибших нет. Это высочайший показатель в регионе. Страна ввела режим строгой изоляции.


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