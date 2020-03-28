Количество зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 200

В Нур-Султане обнаружили еще 10 зараженных.

В Казахстане зафиксировано еще 11 случаев заражения коронавирусом, передает zakon.kz.

Зарегистрировано еще 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в г. Нур - Султан - 10 случаев, г. Алматы - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава РК.

26 марта министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил про первую смерть от заражения коронавирусом в Казахстане.

В этот день также были усилены ограничительные меры в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

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