Количество зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 200
В Нур-Султане обнаружили еще 10 зараженных.
Фото : Pixabay28 марта 2020, 11:54
В Казахстане зафиксировано еще 11 случаев заражения коронавирусом, передает zakon.kz.
Зарегистрировано еще 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в г. Нур - Султан - 10 случаев, г. Алматы - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава РК.
26 марта министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил про первую смерть от заражения коронавирусом в Казахстане.
В этот день также были усилены ограничительные меры в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.
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