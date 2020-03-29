В Уральске у сотрудницы СМИ выявили коронавирус

Ее персональные данные распространили в мессенджере. Она намерена обратиться в прокуратуру.

Одной из зараженных коронавирусом в Западно-Казахстанской области оказалась сотрудница информационного портала "Мой город", передает zakon.kz.

"Мой город" сообщил, что их менеджер по рекламе по имени Алия заразилась коронавирусом. Она прибыла в Уральск 27 марта из Атырау на личном транспорте. Накануне у нее поднялась температура и возникла слабость. Она обратилась к врачам и приехала на личной машине в больницу, чтобы сдать анализы. Сегодня, 29 марта, анализы дали положительный результат на новый вирус.

Алия рассказала врачам о том, с кем контактировала. Те заявили, что будут осторожно опрашивать этих людей. Но к обеду почему-то о ее диагнозе стало известно всему городу.

Уже к обеду мне стали звонить родные, друзья, коллеги, клиенты. Все были в курсе, и мне потом прислали эту рассылку со всеми моими данными. Зачем их распространили? Кто это сделал? (...) Разве это правильно? Я ведь тоже от кого-то заразилась. Я не преступник, я не преступала закон, я заразилась вирусом, который гуляет по всему миру. Так бывает во время эпидемии. Но меня теперь все клеймят! Из Атырау я вернулась сразу, как только узнала, что там появились случаи заражения коронавирусом, дороги были открыты, я проезжала через блокпосты, - говорит она.

Женщина намерена обратиться в прокуратуру, чтобы они начали расследование в отношении тех, кто распространил ее персональные данные.

Редакция "МГ" поддерживает позицию Алии. На это короткое интервью по телефону Алия согласилась после многочисленных звонков по поводу ее диагноза. Утечка информации нанесла Алие и ее семье серьезный урон. Мы призываем власти найти и наказать виновных в распространении врачебной тайны, - говорится в сообщении.

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин. С 30 марта собираются закрыть и пять городов Карагандинской области, а также Атырау. На 17:55 29 марта коронавирус подтвердился у 271 человека.

В Западно-Казахстанской области зарегистрировали два случая заражения. Известно, что одна из пациенток приехала из Саратовской области, вторая - из Атырау.

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