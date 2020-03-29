Откуда приехали зараженные коронавирусом в ЗКО

Сейчас полиция выясняет круг контактных с заболевщими лиц.

В Уральске и Аксае выявили зараженных коронавирусом двух человек. Оказалось, что одна женщина прибыла в ЗКО из Атырау, вторая - из Саратовской области, передает zakon.kz.

Издание "Уральская неделя" пишет, что одна из зараженных - 47 летняя женщина. Она прибыла в Уральск 28 марта из Атырау. В больницу женщина обратилась с высокой температурой. Там сдала анализ на коронавирус и тесты дали положительный результат. Дом, где проживает зараженная, сейчас оцепили. Выясняется круг лиц, с которыми она контактировала.

Возраст второй зараженной не уточняется. Известно, что в Аксай она прибыла из Саратовской области. Полиция оцепила ее дом и выявляет круг контактных.

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин. С 30 марта собираются закрыть и пять городов Карагандинской области, а также Атырау. На 17:55 29 марта коронавирус подтвердился у 271 человека. В Западно-Казахстанской области зарегистрировали два случая заражения.

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