31 марта казахстанцев ожидает ясная погода

Местами по республике ожидаются на юге-гроза, ночью пыльная буря, на востоке ночью и утром туман, усиление ветра.

Фото : gismeteo.kz

На большей части республики сохраняется погода без осадков, лишь на юге, юго-западе и западе с прохождением атмосферных фронтов местами ожидается дождь, сообщает zakon.kz. Местами по республике ожидаются на юге-гроза, ночью пыльная буря, на востоке ночью и утром туман, усиление ветра, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ". В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, ночью усиление ветра 15-20, местами 23 м/с, днем местами 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской областях местами усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23, днем порывы 28 м/с. В Актюбинской области в Мугалжарском районе усиление ветра 18 м/с. Прогноз погоды в Алматы: днем 13°, ясно. Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 9°, ясно. Прогноз погоды на 31 марта.

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